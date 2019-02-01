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Белорусские пограничники выявили в Минске подпольную нарколабораторию

01 февраля 2019 13:50
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Новости Беларуси. Подпольную нарколабораторию в Минске выявили благодаря пограничникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские пограничники выявили в Минске подпольную нарколабораторию-1

Оперативникам стало известно, что из Украины в Беларусь налажена поставка веществ для изготовления психотропов. Незаконный бизнес развернул 41-летний минчан.

Белорусские пограничники выявили в Минске подпольную нарколабораторию-4

Его домашняя лаборатория была оснащена всем необходимым и работала, как только удавалось получить требуемые химикаты. Очередная партия порошков так и не дошла до адресата.

Белорусские пограничники выявили в Минске подпольную нарколабораторию-7

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
В отношении жителя столицы возбуждено пять уголовных дел за незаконное перемещение через границу психотропных веществ, их изготовление или переработку, а также незаконный оборот.

Стоимость изъятой партии амфетамина и прекурсоров на черном рынке составляет порядка полмиллиона рублей. Попытка получить криминальный доход подозреваемому может обойтись в 25 лет лишения свободы.

# Наркотики # происшествия # Антон Бычковский # Фотофакт

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