Белоруска погибла в Португалии

Новости Беларуси. Гражданка Беларуси погибла на Мадейре. Посольство Беларуси в Испании осуществляет необходимые консульские процедуры.

При каких обстоятельствах погибла женщина, МИД не уточняет.

Как сообщает Sputnik, ссылаясь на надежные источники, на Мадейре погибла супруга председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» Марина Бабарико. Есть версия, что трагедия произошла во время занятий дайвингом.



Марина и Виктор прожили вместе около 30 лет. У них двое детей. В различных интервью Виктор Бабарико часто рассказывал о супруге.

Виктор Бабарико: Когда мы встретились с супругой, мы были ужасно разные люди (читать далее).

Виктор Бабарико (в интервью, размещенном на сайте международного благотворительного фонда помощи детям «Шанс»):

Она изменила меня в корне. Она отучила меня от эгоизма. Она сделала мою жизнь. Я не представляю себе, к чему бы меня привела меня моя жизнь, если бы я был один и строил ее на других принципах, только для себя. Этот комплекс заложен в нас как единое целое: мы должны быть в семье, мы должны воспитывать новых людей и мы должны менять этот мир. Каждому из нас это дано в разной степени, мы можем выбрать все три направления, можем что-то одно, но это уже наш выбор, наш риск и наша ответственность.

Сотрудники банка, главой которого является Виктор Бабарико, отмечают, что «Марина Юрьевна была замечательным и светлым человеком, который был душой и идейным вдохновителем многих новаторских проектов банка».

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