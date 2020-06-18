Госконтроль обнародовал факты противоправной деятельности Виктора Бабарико

Новости Беларуси. Шесть уголовных дел и уже около 20 задержанных. 18 июня стали известны новые факты по резонансному делу «Белгазпромбанка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На прошлой неделе сотрудники Департамента финансовых расследований провели обыски в связи с подозрением на отмывание денег в крупных суммах. Как предполагает следствие, деньги выводили через иностранные банки и подставные компании, общую сумму еще предстоит узнать. О хитрых схемах с векселями и отмыванием денег через офшоры наш следующий материал.

– Все основные, тут Бабарико, 25, по-моему, тут 25. Могу ошибиться в пятерке. Все остальные члены правления по 10. Вот. Но, еще раз говорю, это вот так вот было. Деньги сначала никому не перечислялись, ничего.

– По десять за какой период?

– Это по году считалось. Десять процентов от участия, от полученной прибыли.

Вот тот самый допрос бывшего первого заместителя председателя правления «Белгазпромбанка» Алексея Задойко. Как придумали схему, как долго она работала, на какие именно офшоры на Виргинских островах и на Кипре переводились деньги. Какой процент по итогам календарного года получали участники. Заметьте, по итогам года – то есть действовала схема явно несколько лет.

Впервые в поле зрения правоохранителей «Белгазпромбанк» попал еще в 2016-м, затем – запросы, запросы, уточнения и документы. Выйти на организаторов и исполнителей в таких изощренных схемах не так просто. Первые доказательства стали поступать только в 2019 году, и вот сейчас пазл сложился. Помогли латвийские коллеги, которые заметили аналогичные «странности» в проводках своего банка. Копнули там и вышли на топ-менеджмент банка белорусского. Там обнаружили счета заместителя начальника юридического управления «Белгазпромбанка» Шевчука. По версии следствия, именно Шевчук, выполняя поручение Бабарико, обеспечивал регистрацию компаний-прокладок в офшорах. Теперь в обеих странах разные уголовные дела. Десятки уголовных дел. Но суть в них одна – отмывание денег. И суммы ущерба – сотни миллионов долларов.

Иван Тертель, председатель КГК Беларуси:

В частности, одной из таких структур являлся латвийский банк ABLV. Согласно данным, которые мы получили от наших латвийских коллег, за несколько лет только в интересах этого банка на его счета со счетов «Белгазпромбанка» было выведено свыше 430 миллионов долларов США. Нами расследуется также ряд фактов, связанных с фактическим принуждением топ-менеджеров банков к получению кредитов на свое имя граждан, которые впоследствии передавали им эти денежные средства для обеспечения юридических и физических лиц, входящих в категорию плохих кредитополучателей. А вот фрагмент допроса заместителя председателя правления «Белгазпромбанка» Александра Ильясюка. Здесь также вполне недвусмысленно называется фамилия главного организатора схемы. Кто определял как, кому, когда и в каком объеме. Точнее, в проценте от прибыли банка.

– Это примерно 2007-2008 год при Селявко Валерии Владимировиче. Вообще идея его была изначально. Ну, давно… Там тогда поделили группе товарищей, там какие-то небольшие доли от бизнеса отдали стороннего. Ну, компании, которая контролировала бизнес. Ну, она же не белорусская была там.

– А какая?

– Я думаю, что в Латвии.

– Название не помните?

– Нет. Может, одна из тех, которые уже существовали на тот момент. Вполне возможно. Ну, какая-то там… балтийские вот эти, да? Ну, суть же не в этом, суть… А потом, со временем, Селявко ушел из жизни, там что-то поменялось… Ну, и мне довели, что у меня там процента 3, наверное, осталось и все.

– Кто довел?

– Да. Ну, естественно, со стороны Бабарико.

И, чтобы развеять последние сомнения. Вот документ, который прислали иностранные партнеры. Точнее, из Кипра. Здесь четко виден конечный бенефициар, по сути – владелец офшорных счетов. И имя это... Виктор Бабарико.

И там же фигурирует некая Купреева, которая в Беларуси якобы жила бедно, но в офшорах при этом имела счета на несколько сотен тысяч долларов. Вот и все. А дальше – рутина машины правосудия.

Иван Тертель, председатель КГК Беларуси:

Задержано около 20 человек, в том числе Бабарико. Практически все задержанные сотрудничают со следствием, дают признательные показания. В том числе о роли Бабарико как организатора и непосредственно руководителя преступных схем. Данная преступная деятельность относится мировым сообществом к наиболее опасной. Особо изощренный характер противоправной деятельности, география и масштабы требуют взаимодействия нашего с партнерами из ряда других государств. В настоящее время нами наиболее плотные контакты установлены с латвийскими правоохранительными органами, также направлены запросы для оказания содействия в компетентные структуры 18 государств. Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство. Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к данной противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в «Газпроме», а может быть, и выше.