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Белорус, «заминировавший» самолет в аэропорту Внуково, задержан российской полицией: лайнер успешно приземлился в Минске

06 октября 2016 10:17
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Новости Беларуси. Скандальная ситуация в Московском аэропорту Внуково. Белорус, опаздывая на самолет, решил задержать вылет и сообщил о том, что лайнер заминирован. Тем временем борт уже находился в воздухе. 40-летнего пассажира задержали и доставили в полицию.

По некоторым данным им оказался известный рэп-исполнитель Серега.

Мария Шаравина, руководитель пресс-службы международного аэропорта Внуково:
В 9:40 в дежурную часть поступил звонок от представителя службы обслуживания пассажирских перевозок о том, что

пассажир сообщает о заминировании борта рейса, следующего по маршруту Москва – Минск.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место. Задержали этого пассажира и доставили его в дежурную часть, где выяснилось, что это Сергей Васильевич Пархоменко, уроженец Республики Беларусь. Сейчас в отношении него проводится проверка. Он находится в нашей полиции. Дальше будет определяться степень его ответственности.

Якобы заминированный самолет успешно приземлился в Минске.

Он был поставлен на отдельную стоянку. К досмотру привлекли специалистов по взрывотехнике. Тщательная проверка багажа и пассажиров еще раз подтвердили – никакого взрывного устройства на борту не было. Национальный аэропорт Минск работает в штатном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Лжеминирование

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