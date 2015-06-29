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Беларусь окажет гуманитарную помощь Непалу

29 июня 2015 10:52
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Новости Беларуси. Беларусь окажет гуманитарную помощь Непалу. Об этом говорится в постановлении Совета министров, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале. В пострадавшие регионы будет направлен груз на сумму более трех миллиардов рублей. Потерпевшим от землетрясения отправят палатки, шерстяные одеяла, одежду, средства личной гигиены, а также продукты питания.

Напомним, в результате разрушительных землетрясений, произошедших в Непале в апреле и мае, погибли почти 9 тысяч человек, свыше 20 тысяч пострадали. Многие из местных жителей остались без еды, воды и крова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

# происшествия # Землетрясение

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