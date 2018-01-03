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Автомобиль ГАИ сбил женщину на пешеходном переходе в Солигорске

03 января 2018 10:18
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Новости Беларуси. В Солигорске автомобиль ГАИ сбил пешехода.

Как сообщает sputnik.by со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей УВД Минского облисполкома, инцидент произошел утром 29 декабря. Сотрудник ГАИ находился за рулем служебного автомобиля. Пострадавшая женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина доставил пешехода в медучреждение.

Евгений Сачек, начальник отдела информации и общественных связей УВД Минского облисполкома:
Виновником данного ДТП является сотрудник ГАИ Солигорского РОВД, по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Назначен ряд экспертиз. Сотрудник ГАИ был трезв. 

Будет определена тяжесть повреждений, которые получила женщина в результате аварии.

Евгений Сачек отметил, что женщине врачи поставили диагноз «ушибы, гематома, состояние алкогольного опьянения легкой степени».

# происшествия # Авария в Минской области # Евгений Сачек

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