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В Молодечненском районе на пожаре спасли мужчину

18 мая 2017 15:20
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Новости Беларуси. В Молодечненском районе человека спасли на пожаре. В деревне Лазовец горел дом. Возгорание увидела соседка и сообщила об этом в службу спасения.

Прибывшие специалисты нашли в доме хозяина без сознания.

В Молодечненском районе на пожаре спасли мужчину-1

Его доставили в больницу. Причины пожара выясняются.

Но, скорее всего, там было неосторожное обращение с огнем при курении.

Повреждена кровать, закопченны стены, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Пожар в Минской области

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