В Молодечненском районе на пожаре спасли мужчину

Новости Беларуси. В Молодечненском районе человека спасли на пожаре. В деревне Лазовец горел дом. Возгорание увидела соседка и сообщила об этом в службу спасения.
Прибывшие специалисты нашли в доме хозяина без сознания.
Новости Беларуси. В Молодечненском районе человека спасли на пожаре. В деревне Лазовец горел дом. Возгорание увидела соседка и сообщила об этом в службу спасения.
Прибывшие специалисты нашли в доме хозяина без сознания.
Его доставили в больницу. Причины пожара выясняются.
Но, скорее всего, там было неосторожное обращение с огнем при курении.
Повреждена кровать, закопченны стены, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.