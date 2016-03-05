Прямой эфир

Авто столкнулось с МАЗом в Узде: двое погибли, двое получили травмы

05 марта 2016 17:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Трагедия на дороге в Минской области. Два человека погибли, ещё двое получили травмы. Легковой автомобиль столкнулся с МАЗом  5 марта в центре города Узда. Среди пострадавших полуторагодовалая дочь водителя. Она - в больнице. На месте погибли две женщины-пассажирки. В обстоятельствах трагедии разбирается следствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Тюрин, начальник отделения агитации и пропаганды Управления ГАИ УВД Миноблисполкома:
Предварительно известно, что легковая автомашина совершала левый поворот. Женщина-водитель, 30 лет, получила травмы, не госпитализировалась. Но ее дочка, полтора года, которая находилась в автомашине в детском автокресле получила тяжелые травмы и госпитализирована. В настоящее время по материалам проверки возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

# происшествия # Аварии # Авария в Минской области # Олег Тюрин

Другие новости рубрики

Все новости
Пожар в центре Минска: МЧС спасло 5 человек
05 марта 2016 16:59

Пожар в центре Минска: МЧС спасло 5 человек

В Москве погиб белорус, работавший сварщиком
05 марта 2016 11:19

В Москве погиб белорус, работавший сварщиком

Жители Могилёва во время ремонта в квартире обнаружили ртуть в опасном объеме
04 марта 2016 17:53

Жители Могилёва во время ремонта в квартире обнаружили ртуть в опасном объеме