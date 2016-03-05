Авто столкнулось с МАЗом в Узде: двое погибли, двое получили травмы

Новости Беларуси. Трагедия на дороге в Минской области. Два человека погибли, ещё двое получили травмы. Легковой автомобиль столкнулся с МАЗом 5 марта в центре города Узда. Среди пострадавших полуторагодовалая дочь водителя. Она - в больнице. На месте погибли две женщины-пассажирки. В обстоятельствах трагедии разбирается следствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Тюрин, начальник отделения агитации и пропаганды Управления ГАИ УВД Миноблисполкома:

Предварительно известно, что легковая автомашина совершала левый поворот. Женщина-водитель, 30 лет, получила травмы, не госпитализировалась. Но ее дочка, полтора года, которая находилась в автомашине в детском автокресле получила тяжелые травмы и госпитализирована. В настоящее время по материалам проверки возбуждено уголовное дело, проводится проверка.