Авария в Минске: 22-летний водитель БМВ протаранил машину скорой помощи

Аварии произошла в минувшую субботу на минской круговой развязке проспекта Рокоссовского и Ванеева.

ДТП произошло около половины четвертого утра. «Скорая» везла больную женщину и ехала по главной дороге, а 22-летний водитель БМВ, который не отрицает своей ошибки, не пропустил машину. После столкновения машина медицинской помощи перевернулась. К счастью, в этом происшествии никто сильно не пострадал: незначительные ушибы получили только два фельдшеры и санитарка, которые ехали в «Газели», сообщает www.ctv.by со ссылкой на газету «Звязда».

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