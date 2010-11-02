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Взрыв в Пинске: у погибших остались невыплаченные кредиты

02 ноября 2010 08:16
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Вчера стало известно, что количество погибших в результате взрыва в Пинске возросло до 14 человек.

Нина Кохнович, председатель Пинского городского Совета депутатов:
К сожалению, цифра настоящая. Большое горе пришло в наш город. Все семьи погибших, пострадавших нуждаются в поддержке и сострадании ... 
В горе и печали людей стараемся поддерживать, как можем. В основном же погибли молодые и здоровые люди. Среди жертв аварии есть 24-летняя девушка. Выпускница столичного вуза, молодой специалист. Похоронили ее в минувшую субботу на родине в деревне Хомск Дрогичинского района.

По поводу порядка и размеров выплат пока что вопрос открытый. У некоторых есть, например, кредиты за жилье. Пока они просто заморожены в банках, чтобы не росла задолженность. А потом, скорее всего, каждому будет выплачена одинаковая сумма, чтобы семьи могли распорядиться ей: потратить на погашение кредитов, на учебу детей или еще на какие-либо нужды, сообщает «Столичное телевидение» со ссылкой на «Звязду».

Православная церковь открыла благотворительный счет для оказания помощи пострадавшим и погибшим от взрыва на «Пинскдреве».

Отец Константин, секретарь епархиального управления:
Наши прихожане  не могут оставаться равнодушными к боли и страданиям ближнего. Они обратились в церковь и рассказали о своем желании помочь. Мы решили заручиться поддержкой исполнительной власти и нашли полнейшее понимание.

На сегодняшний день под эгидой церкви открыт благотворительный счет. На него имеет возможность положить деньги тот, кто не остался равнодушным к трагедии. Кто сколько может.  Средства, поступившие на счет, будут распределяться Пинским городским Советом депутатов совместно с Пинской епархией между семьями погибших и пострадавших. 

В храмах Пинской епархии отпевают погибших при взрыве на фанерной фабрике и тех, кто скончался от полученных травм в больницах, священники утешают родственников больных и погибших, которые приходят в храмы Пинска, молятся о здравии выживших. 
Проводят отпевания, оказывают молитвенную помощь семьям погибших и пострадавших священники епархии по благословению епископа Пинского и Лунинецкого Стефана.

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# происшествия # Техногенные катастрофы

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