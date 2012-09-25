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В Чехии арестованы подозреваемые по делу о производстве отравленного алкоголя

25 сентября 2012 08:15
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Новости Чехии. В Чехии арестованы подозреваемые в производстве отравленного алкоголя. Задержанным грозит от 12-20 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Появление на чешском рынке спиртных напитков, при изготовлении которых вместо этанола использовался метанол, унесло жизни более 20 человек. Еще 30 пострадавших находятся в больницах, большинство из них – в тяжелом состоянии.

Окончательные результаты расследования обнародуют на следующей неделе. Запрет на продажу крепкого алкоголя введен в Чехии и соседних с ней Польше и Словакии,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Массовое отравление

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