В Чехии арестованы подозреваемые по делу о производстве отравленного алкоголя

Новости Чехии. В Чехии арестованы подозреваемые в производстве отравленного алкоголя. Задержанным грозит от 12-20 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Появление на чешском рынке спиртных напитков, при изготовлении которых вместо этанола использовался метанол, унесло жизни более 20 человек. Еще 30 пострадавших находятся в больницах, большинство из них – в тяжелом состоянии.

Окончательные результаты расследования обнародуют на следующей неделе. Запрет на продажу крепкого алкоголя введен в Чехии и соседних с ней Польше и Словакии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.