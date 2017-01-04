Авария на трассе Минск-Микашевичи: есть пострадавшие

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Между тем только за сутки в области автоинспекторы оформили около полусотни мелких ДТП.
А в Пристоличье на трассе Минск-Микашевичи столкнулись два легковых автомобиля, двигавшихся по соседним полосам.
Один из автолюбителей – гражданин России.
В аварии пострадала 55-летняя женщина – жительница Солигорска.
В связи со сложными погодными условиями ГАИ перешла на работу в усиленном режиме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Олег Тюрин, начальник отделения агитации пропаганды ГАИ управления внутренних дел Миноблисполкома:
По территории Минской области введён спецплан «Погода», который предусматривает усиление нарядов дорожно-патрульной службы для постоянного круглосуточного контроля за состоянием дорожной части.
Водителям, как и впрочем все участникам дорожного движения, необходимо помнить,
что только собственная дисциплинированность, выполнение правил дорожного движения убережёт от дорожно-транспортных происшествий.