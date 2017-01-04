Прямой эфир

Авария на трассе Минск-Микашевичи: есть пострадавшие

04 января 2017 14:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси.

Между тем только за сутки в области автоинспекторы оформили около полусотни мелких ДТП.

А в Пристоличье на трассе Минск-Микашевичи столкнулись два легковых автомобиля, двигавшихся по соседним полосам.

Один из автолюбителей – гражданин России.

В аварии пострадала 55-летняя женщина – жительница Солигорска.

В связи со сложными погодными условиями ГАИ перешла на работу в усиленном режиме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Олег Тюрин, начальник отделения агитации пропаганды ГАИ управления внутренних дел Миноблисполкома:
По территории Минской области введён спецплан «Погода», который предусматривает усиление нарядов дорожно-патрульной службы для постоянного круглосуточного контроля за состоянием дорожной части.

Водителям, как и впрочем все участникам дорожного движения, необходимо помнить,

что только собственная дисциплинированность, выполнение правил дорожного движения убережёт от дорожно-транспортных происшествий.

# происшествия # Аварии # Авария в Минской области # Фотофакт # Олег Тюрин

Другие новости рубрики

Все новости
В Орше бус на летней резине насмерть сбил мужчину, который сметал снег со своего авто
04 января 2017 14:57

В Орше бус на летней резине насмерть сбил мужчину, который сметал снег со своего авто

Момент задержания голого водителя в Витебске попал на видео
04 января 2017 14:03

Момент задержания голого водителя в Витебске попал на видео

СК о гибели рабочего в шахте ОАО «Беларуськалий»
04 января 2017 12:48

СК о гибели рабочего в шахте ОАО «Беларуськалий»