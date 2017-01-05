Авария на Минской кольцевой автодороге: водитель не справился с управлением и врезался в дерево

Новости Беларуси. Скользкая дорога и снежная каша. На Минской кольцевой автодороге водитель легкового автомобиля не справился с управлением,

выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом.

ДТП произошло около 14:00. Иномарка двигалась по МКАД со стороны Логойского тракта в направлении Долгиновского. При перестроении из третьей полосы во вторую авто занесло и водитель угодил в дерево за пределами трассы. ГАИ вызвали проезжавшие мимо автомобилисты.

В аварии никто не пострадал,

сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.