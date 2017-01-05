Прямой эфир

Авария на Минской кольцевой автодороге: водитель не справился с управлением и врезался в дерево

05 января 2017 17:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Скользкая дорога и снежная каша. На Минской кольцевой автодороге водитель легкового автомобиля не справился с управлением,

выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом.

ДТП произошло около 14:00. Иномарка двигалась по МКАД со стороны Логойского тракта в направлении Долгиновского. При перестроении из третьей полосы во вторую авто занесло и водитель угодил в дерево за пределами трассы. ГАИ вызвали проезжавшие мимо автомобилисты.

В аварии никто не пострадал,

сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# происшествия # Аварии # Авария в Минской области # Видеофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Бульдозер увидел за секунду до удара: водитель маршрутки о ДТП под Ушачами
05 января 2017 17:07

Бульдозер увидел за секунду до удара: водитель маршрутки о ДТП под Ушачами

Вблизи деревни Самохваловичи маршрутка съехала в кювет: есть пострадавшие
05 января 2017 14:30

Вблизи деревни Самохваловичи маршрутка съехала в кювет: есть пострадавшие

Уголовное дело возбуждено по факту аварии с маршруткой под Ушачами
05 января 2017 13:40

Уголовное дело возбуждено по факту аварии с маршруткой под Ушачами