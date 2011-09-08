Архив. Салей: С «Локомотивом» связываю большие надежды

Новичок «Локомотива» защитник Руслан Салей поделился своими первыми впечатлениями от пребывания в ярославской команде после долгих лет в НХЛ. «Сложно делать какие-то выводы по тем немногочисленными тренировками, которые были проведены по группам. Думаю, после сбора в Швейцарии, где команда проведёт три игры, у меня будет более детальное представление. С кем знаком? С новым главным тренером Брэдом Маккриммоном я работал прошлый сезон в «Детройте». С его ассистентами Александром Карповцевым и Игорем Королёвым часто играли друг против друга в НХЛ».

«Тяжело ли было отказать минскому «Динамо»? Я благодарен руководству «Динамо» за проявленный интерес и предложение в это межсезонье, но выступать можно только за одну команду. Я выбрал ярославский «Локомотив», с которым связываю большие надежды», — сказал Салей в интервью «Четвёртому периоду».

Дата публикации: 3 августа 2011 года, среда. 16:49.

«Тяжело ли было отказать минскому «Динамо»? Я благодарен руководству «Динамо» за проявленный интерес и предложение в это межсезонье, но выступать можно только за одну команду. Я выбрал ярославский «Локомотив», с которым связываю большие надежды», — сказал Салей в интервью «Четвёртому периоду».