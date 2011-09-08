Архив. Салей: С «Локомотивом» связываю большие надежды

«Тяжело ли было отказать минскому «Динамо»? Я благодарен руководству «Динамо» за проявленный интерес и предложение в это межсезонье, но выступать можно только за одну команду. Я выбрал ярославский «Локомотив», с которым связываю большие надежды», — сказал Салей в интервью «Четвёртому периоду».
Дата публикации: 3 августа 2011 года, среда. 16:49.
«Тяжело ли было отказать минскому «Динамо»? Я благодарен руководству «Динамо» за проявленный интерес и предложение в это межсезонье, но выступать можно только за одну команду. Я выбрал ярославский «Локомотив», с которым связываю большие надежды», — сказал Салей в интервью «Четвёртому периоду».
Дата публикации: 3 августа 2011 года, среда. 16:49.