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Американский военный вертолет разбился в Великобритании. 4 человека погибли

08 января 2014 07:18
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Новости Великобритании. На востоке Британии разбился американский военный вертолет. ЧП произошло накануне поздно ночью. По последним данным, в результате крушения погибли 4 человека. Это граждане Соединенных Штатов. Сколько всего человек находилось на борту, пока неизвестно.

Машина, совершавшая тренировочный полет, упала в болотистой местности рядом с морем. Это может затруднить проведение спасательной операции. Причины трагедии пока не установлены. В Британии несколько дней бушевал сильный ураган. Однако во вторник погода улучшилась.

Место происшествия оцеплено полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Крушение

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