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В Буда-Кошелевском районе свинью, провалившуюся в канализацию, вытаскивали трактором

18 сентября 2014 13:21
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Новости Беларуси. Свинью, провалившуюся в канализацию в Буда-Кошелевском районе, вытаскивали трактором.

Пресс-служба Гомельского областного управления МЧС:
В Буда-Кошелевском районе, д. Кривск, по ул. Молодежная свинья провалилась в канализационный колодец. Хозяйка самостоятельно вытащить животное не могла. По прибытии к месту вызова было установлено, что свинья провалилась в канализационный колодец глубиной 5 метров (заполнен на 2,5 метра). В 12-40 работниками МЧС совместно с работниками сельскохозяйственного кооператива «Кривск» трактором GSB-536 при помощи хозяйственных пожарных рукавов, животное извлечено из колодца.

Напомним, ровно год назад спасателям в Хойникском районе довелось доставать корову из погреба.

Животное умудрилось провалиться под землю в сарае, упало на глубину в два метра. Подробности вы узнаете из видео.

# происшествия # Животные

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