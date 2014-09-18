Прямой эфир

В Техасе казнили американку, заморившую голодом 9-летнего сына подруги

18 сентября 2014 10:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В американском штате Техас казнили 38-летнюю женщину, которая в 2004 году заморила голодом сына своей подруги: ребенок умер из-за недостаточного питания и пневмонии.

На момент смерти 9-летний мальчик весил всего 15 кг - это примерно в 2 раза меньше нормы для его возраста.

Голод - не единственное испытание, которое не смог перенести ребенок. Лиза Анна Коулман издевалась над мальчиком, прикладывая физическую силу.  

У ребенка было изуродовано ухо, отекшие руки, следы веревок на запястьях и щиколотках.

Защита Коулман пыталась доказать, что смерть Девонти Уильямса была несчастным случаем. По словам адвокатов, ребенок страдал нарушениями психики, а их подзащитная и мать мальчика не знали, как с ним правильно обращаться.

В 2006 году по решению суда Коулман была приговорена к смертной казни введением в организм смертельной инъекции, мать мальчика - к пожизненному заключению, сообщил Reuters.

В своем последнем обращении к суду Коулман была весьма сентиментальной...

Лиза Анна Коулман:
Я только хочу сказать своей семье, что я люблю их.

Казнь Коулман стала 9-ой по счету за 2014 год в Техасе.

Так, на прошлой неделе был казнен мужчина, который 21 год назад убил свою жену и ее брата. 45-летнему Уилли Тротти была сделана смертельная инъекция через 1,5 часа после того, как Верховный суд США отклонил его апелляцию.

Уилли Тротти:
Я люблю вас всех. Я иду домой, я иду к Богу. Найдите в своих сердцах возможность простить меня. Я прошу прощения.

Просьбы, слезы, слова раскаяния, расстройство личности или неизлечимый недуг, вне зависимости от обстоятельств или цвета кожи в США нет смягчающих обстоятельств ни для кого, если невозможно другое наказание, кроме смертной казни. Смотрите видео.

 

# происшествия # Смертная казнь

Другие новости рубрики

Все новости
Экс-директор «Стройинвест-Слуцк» отдыхал с семьей за границей за счет предприятия
18 сентября 2014 09:59

Экс-директор «Стройинвест-Слуцк» отдыхал с семьей за границей за счет предприятия

В Волковыске мужчина облил кипятком 49-летнюю супругу, она в тяжелом состоянии госпитализирована
18 сентября 2014 09:02

В Волковыске мужчина облил кипятком 49-летнюю супругу, она в тяжелом состоянии госпитализирована

Сразу 4 гаража сгорели в Минском районе
17 сентября 2014 14:45

Сразу 4 гаража сгорели в Минском районе