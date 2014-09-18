В Техасе казнили американку, заморившую голодом 9-летнего сына подруги

Новости США. В американском штате Техас казнили 38-летнюю женщину, которая в 2004 году заморила голодом сына своей подруги: ребенок умер из-за недостаточного питания и пневмонии.
На момент смерти 9-летний мальчик весил всего 15 кг - это примерно в 2 раза меньше нормы для его возраста.
Голод - не единственное испытание, которое не смог перенести ребенок. Лиза Анна Коулман издевалась над мальчиком, прикладывая физическую силу.
У ребенка было изуродовано ухо, отекшие руки, следы веревок на запястьях и щиколотках.
Защита Коулман пыталась доказать, что смерть Девонти Уильямса была несчастным случаем. По словам адвокатов, ребенок страдал нарушениями психики, а их подзащитная и мать мальчика не знали, как с ним правильно обращаться.
В 2006 году по решению суда Коулман была приговорена к смертной казни введением в организм смертельной инъекции, мать мальчика - к пожизненному заключению, сообщил Reuters.
В своем последнем обращении к суду Коулман была весьма сентиментальной...
Лиза Анна Коулман:
Я только хочу сказать своей семье, что я люблю их.
Казнь Коулман стала 9-ой по счету за 2014 год в Техасе.
Так, на прошлой неделе был казнен мужчина, который 21 год назад убил свою жену и ее брата. 45-летнему Уилли Тротти была сделана смертельная инъекция через 1,5 часа после того, как Верховный суд США отклонил его апелляцию.
Уилли Тротти:
Я люблю вас всех. Я иду домой, я иду к Богу. Найдите в своих сердцах возможность простить меня. Я прошу прощения.
Просьбы, слезы, слова раскаяния, расстройство личности или неизлечимый недуг, вне зависимости от обстоятельств или цвета кожи в США нет смягчающих обстоятельств ни для кого, если невозможно другое наказание, кроме смертной казни. Смотрите видео.