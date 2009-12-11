Абонент временно недоступен

В Минске около часа не работали телефоны экстренных служб.

Утро. На станции метро как всегда многолюдно. Неожиданно одному из пассажиров становится плохо — закололо сердце. В полуобморочном состоянии мужчина ищет помощи. Все, кто в это время дожидались на платформе поезда, в растерянности пытаются найти дежурного по станции. В это утро на посту оказалась Светлана Николаевна. Мужчину пригласила в диспетчерскую, предложила таблетку и попыталась вызвать «скорую помощь». А в ответ — короткие гудки, которые тогда показались слишком длинными.

Тем временем на другом конце провода и сами готовы просить помощи. 30 минут — и не единого вызова. Такого не бывало даже в самые спокойные дни. В среднем, скорая принимает один звонок в минуту.

Эдуард Козырев, главный врач городской станции скорой помощи:

Мы передали в МЧС и МВД, на «горячую линию» Комитета по здравоохранению и в приемную Комитета по здравоохранению семь городских номеров, по которым можно было дозвониться в службу 103.

11.20. Всеобщая переадресация вызова на МЧС. Оказалось, на звонки нуждающихся не отвечает не только «скорая помощь», но и все экстренные службы. Милиция, пожарные и даже такси со справкой. А это уже ЧП.

Алексей Воробьев, начальник Республиканского центра управления и реагирования на ЧС:

Было организовано оповещение населения путем передачи соответствующих извещений через СМИ: FM-радиостанции, бегущие строки на телевидении, что сыграло определенную роль в том, что жители столицы смогли получить ту помощь, в которой они нуждались.

Разрывается телефон и на ГТС. На станции круглосуточно дежурит человек, но Сергей Петрович объясняет — сбой дала техника. Специальную линию только для коротких номеров уже давно оградили от других вызовов, но оградить от аварии так и не смогли.

Сергей Попков, директор Минской городской телефонной сети:

При выходе из строя одной их двух плат, основная должна переключится на резерв. Произошел сбой в программной обеспечении, и вторая плата не взяла на себя нагрузку основной. Персоналу пришлось вручную вводить данные для того, чтобы обеспечить связь.

11. 30 — развязывают аварийный узел всеми силами. Меняют плату и провода, наконец, передают сигнал на короткие номера. Дозванивается и Светлана Николаевна. У подопечного пассажира медики констатируют сердечный приступ. Для него эти 40 минут, к счастью, оказались не последними в жизни.

А пока специалисты думают — как бы сделать так, что бы этот первый случай оказался единственным. Благо, МЧС оказалось надежной альтернативой от сбоев техники. И спасти жизни можно даже тогда, когда на другом конце провода — короткие гудки.