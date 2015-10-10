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9-классник задержал грабителя на глазах у полицейских

10 октября 2015 14:12
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Новости России. Бесстрашный (так назвали его пользователи соцсетей) мальчик из иркутского Шелехова на неделе стал героем новостей. Школьник смог задержать напавшего на него преступника. 33-летний мужчина попытался ограбить мальчика, и того, что мальчик даст отпор, никак не ожидал.

Ребенок зашел в подъезд, вслед за ним проследовал незнакомый мужчина.

На втором этаже злоумышленник напал на школьника, выхватил у него из рук телефон и попытался скрыться.

Мальчик не растерялся и побежал за преступником. Спустя мгновение между вором и третьеклассником произошла неравная схватка.

На помощь пришли патрульные: они проезжали мимо, и, увидев потасовку, задержали мужчину.

Мальчик (в комментарии «АС Байкал ТВ»):
Я развернулся и побежал за ним. Я за куртку схватился, давай тормозить его, чтобы он не убежал. Он меня давай отталкивать, я упал, он хотел бежать, я схватился за кроссовок. Кроссовок снял, и он уже убежал. А тут гаишники проезжали и за ним побежали.

# Ограбление # происшествия

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