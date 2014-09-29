83-летний житель Борисова «заминировал» АТС, его задержали

Новости Беларуси. Мужчина позвонил в милицию и сообщил о том, что АТС в Борисове заминирована.

Пресс-служба МВД:

В ходе проведенного комплекса мероприятий взрывное устройство не обнаружено, информация не подтвердилась. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 340 УК Республики Беларусь. Подозреваемый задержан.

В апреле похожий случай произошел в Москве. Пенсионерка опоздала на самолет в «Домодедово» и заявила о бомбе.

Примчавшись в аэропорт, она потребовала остановить самолет, который уже взлетел. Когда на просьбу прозвучал отказ, пенсионерка заявила, что у неё в сумке бомба.

Полицейские проверили багаж пассажирки и опасных предметов не обнаружили. Подробности этой истории читайте здесь.

Напомним, в Молодечно начало учебного года испортили сообщения неизвестных о якобы минировании образовательных учреждений.

Сообщения поступили в адрес руководства школ города. Как принято в таких случаях, немедленно началась эвакуация детей и персонала.

После чего саперы тщательно обследовали школы, но взрывных устройств ни в одной из них не обнаружили. Дело было раскрыто за 2 часа.

Кому понадобилось «минировать» школы, и какое наказание отбывают хулиганы, вы узнаете из видео.