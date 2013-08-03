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8 детей погибли при взрыве у индийского консульства в Афганистане, 20 человек ранены

03 августа 2013 12:45
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Новости Афганистана. Восемь детей погибли при взрыве у индийского консульства в Афганистане. Бомба сработала в тот момент, когда они возвращались с занятий в мечети. Также известно о 20 пострадавших.

Это самый крупный теракт в стране с начала Рамадана. Предположительно, его осуществил смертник. Он подъехал к зданию на автомобиле, начиненном взрывчаткой. Из дипломатов никто травм не получил.

Пока ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за это нападение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Терроризм # Теракт в Афганистане

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