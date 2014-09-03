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7 тонн цемента вылили строители на Bentley известного в России продюсера. Платье певицы Нюши не подлежит восстановлению

03 сентября 2014 13:39
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Новости России. Из-за ошибки строителей Артур Шачнев, генеральный директор одного из продюсерских центров и, по некоторым данным, жених певицы Сати Казановой, лишился дорогостоящего автомобиля.

ЧП произошло в тот момент, когда рабочие при помощи подъемного крана пытались поднять резервуар с цементом.

По непонятным причинам емкость опрокинулась, и весь раствор с 15-метровой высоты вылился на Bentley. Кроме автомобиля Артура Шачнева, в незначительной степени повреждены и другие иномарки.

Артур Шачнев, продюсер:
Сегодня меня покинул мой близкий друг, скоропостижно скончавшись под тонной строительного цемента. Покойся с миром, мой милый Бантик, под бетоном! Надеюсь на менеджеров книги рекордов Гиннеса, потому что 7 тонн цемента с высоты 15 метров – это вам не ведерко льда.

Со слов продюсера, цемент, попавший внутрь его автомобиля, испортил дорогие сценические костюмы артистов.

По информации российских СМИ, вещи, которые находились в салоне автомобиля, восстановлению не подлежат. Продюсер Шачнев не исключает, что подаст в суд на строителей.

Представитель Артура Шачнева (в интервью «МК»):
Самое ценное – это костюм певицы Нюши. Она должна была играть в нем в мюзикле «Питер-Пэн». Его специально заказывали в Бельгии. Артур очень волновался за его сохранность и потому предпочитал возить его в багажнике. Теперь же багажник залило цементом и вытащить платье из камня не представляется возможным. Сейчас мы срочно решаем, как заменить эту пропажу.

Заказать платье у мастера – просто, хотя зачастую и дорого, особенно у бельгийского! А вот пошить своими руками – это еще уметь нужно!

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