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64-летний американец застрелил 4 человек. Еще 2 ранены

14 марта 2013 11:46
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Новости США. В американском штате Нью-Йорк от рук стрелка погибли по меньшей мере четыре человека, при этом ранены ещё двое.

Личность преступника установлена. Это 64-летний Курт Майерс. Сначала он застрелил двух человек на автомойке в городе Эркимер, затем приехал в другой город и убил еще двоих в парикмахерской. Перед стрельбой мужчина поджег свой дом.

Полиция уже взяла под охрану все школы, находящиеся в этих городах. Поймать преступника пока не удалось.

Отметим, что после трагедии в школе Коннектикута, где были застрелены дети и взрослые, Белый дом решил ужесточить контроль над огнестрельным оружием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Стрельба

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