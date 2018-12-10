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55-летней минчанке, сообщившей о минировании на площади Независимости, грозит лишение свободы до 5 лет

10 декабря 2018 20:59
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Новости Беларуси. Ложную информацию о минировании площади Независимости сообщила в милицию 55-летняя минчанка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Женщина воспользовалась домашним телефоном, что и позволило установить адрес.

55-летней минчанке, сообщившей о минировании на площади Независимости, грозит лишение свободы до 5 лет-1

В ее квартире проведен осмотр. Отметим, ранее женщина не имела проблем с законом, однако, по информации родных, состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

55-летней минчанке, сообщившей о минировании на площади Независимости, грозит лишение свободы до 5 лет-3

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
В тот момент, когда на площади Независимости проводились неотложные мероприятия по обнаружению опасных предметов, сотрудниками милиции было установлено лицо, которое позвонило в милицию и сообщило о минировании. Им оказалась 55-летняя минчанка.

В настоящий момент в отношении нее Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

55-летней минчанке, сообщившей о минировании на площади Независимости, грозит лишение свободы до 5 лет-5

Напомним, сообщение о минировании поступило около 10 часов утра. В ходе осмотра площади саперы не обнаружили взрывоопасных предметов. В полдень оцепление было снято.

Информация о минировании на площади Независимости не подтвердилась

# Лжеминирование # Наталья Ганусевич

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