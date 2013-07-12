50-летняя минчанка поехала собирать ягоды и пропала. Её ищут неделю

Новости Беларуси. Пропавшая Татьяна Слонимская 3 июля приехала в Малый Тростенец, в гости к маме. Пока та была на рынке, гостья решила съездить в лес за ягодами. Днём женщина ещё созванивалась с дочерью Анной. На следующий день девушка узнала ,что мама дома не ночевала.

Родственники принялись обзванивать ГАИ, искали женщину в лесу – безрезультатно. По словам соседей, машина женщины выехала из Малого Тростенца в 13.30.

Татьяна по профессии бухгалтер. Родственники исключают, что исчезновение может быть связано с работой. Сумочка с документами, паспорт и деньги остались дома.

Анна Слонимская, дочь пропавшей женщины (в интервью «Комсомольской правде»):

Каждый день в 18.30 от моего дома вместе с милицией в карьер выезжает человек 60. Это те люди, которые неравнодушны к моей беде, которые хотят мне помочь найти маму. Мы прочесываем лес. Я верю, что мама жива. Было пару звонков, что видели похожую машину, но позже оказывалось, что это не ее автомобиль.

Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза серо-голубые.

Была одета: спортивные голубые бриджи, вязаная кофта с коротким рукавом в полоску (белая-голубая-синяя).

Выехала на автомобиле синего цвета «Мазда-3» 2008 года выпуска, гос. номер 6733 КХ-7.

Внимание! Все, обладает какой-либо информацией о местонахождении Татьяны Слонимской, позвоните по телефонам 8 (033) 6666-856 (Поисково-спасательный отряд "Ангел"), 102 или (+37525)9522-710 (Анна, дочь пропавшей женщины).