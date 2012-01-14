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В Минске за минувшие сутки непогода стала причиной более 200 ДТП. Пострадали 3 человека

14 января 2012 13:34
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С травмами пострадавшие были доставлены в больницу.

Движение на некоторых столичных улицах из-за снегопада накануне вечером оказалось парализованным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с неблагоприятными погодными условиями Госавтоинспекция рекомендует водителям быть крайне внимательными на дороге.

Анастасия Цыбина, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска:
При таких погодных условиях нужно быть крайне острожными, соблюдать дистанцию, скорость и обдумывать каждый маневр. Не припарковывать автомобили на проезжей части для беспрепятственного проезда  снегоуборочной техники.

# общество # происшествия # Погода

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