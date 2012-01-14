В Минске за минувшие сутки непогода стала причиной более 200 ДТП. Пострадали 3 человека

С травмами пострадавшие были доставлены в больницу.



Движение на некоторых столичных улицах из-за снегопада накануне вечером оказалось парализованным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



В связи с неблагоприятными погодными условиями Госавтоинспекция рекомендует водителям быть крайне внимательными на дороге.



Анастасия Цыбина, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска:

При таких погодных условиях нужно быть крайне острожными, соблюдать дистанцию, скорость и обдумывать каждый маневр. Не припарковывать автомобили на проезжей части для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники.