Прямой эфир

У берегов Италии сел на мель круизный лайнер, на борту которого находилось более 4000 человек. Погибли 8 человек, десятки ранены

14 января 2012 13:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Более тысячи человек на борту – члены экипажа.

Инцидент произошел минувшей ночью. «Конкордия» налетела на каменный риф и получила 50-тиметровую пробоину по левому борту. Удар был настолько мощным, что многих людей просто выбросило в воду.

Пассажиров эвакуировали практически всю ночь. Их разместили в школах, детских садах, гостиницах и церквях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас судно стремительно тонет. Водолазы исследуют каюты, которые находятся под водой. Там все еще могут оставаться люди.

У берегов Италии сел на мель круизный лайнер, на борту которого находилось более 4000 человек. Погибли 8 человек, десятки ранены-1

У берегов Италии сел на мель круизный лайнер, на борту которого находилось более 4000 человек. Погибли 8 человек, десятки ранены-3

У берегов Италии сел на мель круизный лайнер, на борту которого находилось более 4000 человек. Погибли 8 человек, десятки ранены-5

У берегов Италии сел на мель круизный лайнер, на борту которого находилось более 4000 человек. Погибли 8 человек, десятки ранены-7

У берегов Италии сел на мель круизный лайнер, на борту которого находилось более 4000 человек. Погибли 8 человек, десятки ранены-9

У берегов Италии сел на мель круизный лайнер, на борту которого находилось более 4000 человек. Погибли 8 человек, десятки ранены-11

У берегов Италии сел на мель круизный лайнер, на борту которого находилось более 4000 человек. Погибли 8 человек, десятки ранены-13

У берегов Италии сел на мель круизный лайнер, на борту которого находилось более 4000 человек. Погибли 8 человек, десятки ранены-15

У берегов Италии сел на мель круизный лайнер, на борту которого находилось более 4000 человек. Погибли 8 человек, десятки ранены-17

У берегов Италии сел на мель круизный лайнер, на борту которого находилось более 4000 человек. Погибли 8 человек, десятки ранены-19

У берегов Италии сел на мель круизный лайнер, на борту которого находилось более 4000 человек. Погибли 8 человек, десятки ранены-21

# происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
13 января 2012 13:42

На станции метро «Площадь Победы» в Минске неизвестный распылил ядовитый газ. Четверо детей доставлены в больницу

13 января 2012 13:06

Торнадо на западе штата Северная Каролина: десятки строений стерты с лица земли, пострадали 15 человек

12 января 2012 17:21

В Гродненской области от бешенства умер теленок