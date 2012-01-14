У берегов Италии сел на мель круизный лайнер, на борту которого находилось более 4000 человек. Погибли 8 человек, десятки ранены

Более тысячи человек на борту – члены экипажа.



Инцидент произошел минувшей ночью. «Конкордия» налетела на каменный риф и получила 50-тиметровую пробоину по левому борту. Удар был настолько мощным, что многих людей просто выбросило в воду.



Пассажиров эвакуировали практически всю ночь. Их разместили в школах, детских садах, гостиницах и церквях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Сейчас судно стремительно тонет. Водолазы исследуют каюты, которые находятся под водой. Там все еще могут оставаться люди.