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5 случаев укусов гадюк зарегистрировано в лесах Минской области

24 июня 2013 14:52
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Новости Беларуси. Первые жертвы змей на Минщине. Пять случаев укусов гадюк зарегистрировано в лесах столичного региона. Пострадавших после лечения отправили домой.

Кстати, змеи активизировались еще в апреле, в так называемый брачный период. А особенно агрессивно гадюки в самом жарком летнем месяце - июле.

Врачи рекомендуют во время лесных путешествий быть чрезвычайно бдительными. А при необходимости воспользоваться следующими советами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Юничев, заведующий отделением УЗ «Стародорожская центральная районная больница»:
Не нужно отсасывать кровь из ранки, потому что никто не гарантирует, что в слизистой рта нет каких-то микротрещин. Нужно провести иммобилизацию  и добраться до ближайшего медицинского учреждения.

# происшествия # Дикие животные

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