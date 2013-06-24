5 случаев укусов гадюк зарегистрировано в лесах Минской области

Новости Беларуси. Первые жертвы змей на Минщине. Пять случаев укусов гадюк зарегистрировано в лесах столичного региона. Пострадавших после лечения отправили домой.

Кстати, змеи активизировались еще в апреле, в так называемый брачный период. А особенно агрессивно гадюки в самом жарком летнем месяце - июле.

Врачи рекомендуют во время лесных путешествий быть чрезвычайно бдительными. А при необходимости воспользоваться следующими советами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Юничев, заведующий отделением УЗ «Стародорожская центральная районная больница»:

Не нужно отсасывать кровь из ранки, потому что никто не гарантирует, что в слизистой рта нет каких-то микротрещин. Нужно провести иммобилизацию и добраться до ближайшего медицинского учреждения.