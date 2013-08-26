45-летний гомельчанин вернул случайно присвоенные Br110 млн

Новости Беларуси. Новоиспечённого «миллионера» правоохранительные органы Гомеля искали недолго. В минувшие выходные 45-летний гомельчанин сам принёс в милицию Br110 млн, найденные в камере хранения. Мужчина рассказал, что, обнаружив среди покупок деньги, растерялся и не знал куда обратиться.

Напомним, по нелепой случайности пенсионер из Гомеля лишился 110 миллионов рублей. Эта история могла бы стать сюжетом для детективного романа. Место действия – продуктовый магазин областного центра. Сюда по дороге в банк приходит пенсионер с крупной суммой в пакете. Он оставляет пакет с валютой в камере хранения и отправляется гулять по торговым рядам. И ещё одна деталь. Деньги мужчина «прикрыл» двумя пакетами молока.

Когда пенсионер, купив всё необходимое, подходит к своей ячейке, оказывается, что она пуста. При просмотре видеозаписей с камер наблюдения правоохранители выясняют, что в соседней ячейке другой мужчина оставляет такой же пакет. Более того, сверху лежат два пакета молока. Стало быть, мужчина просто перепутал ячейки и стал обладателем 110 миллионов белорусских рублей.

45-летний гомельчанин, случайно разбогатев, просто растерялся. В милиции он объяснил, что благодаря СМИ, растиражировавшим эту новость, он понял, что нужно обратиться именно в милицию. К слову, в отношении мужчины не последует никаких правовых последствий. Ведь он успел вернуть валюту до установленного срока. Напомним, если бы новоиспечённый миллионер не принёс бы деньги до 30 августа, то правоохранители возбудили бы уголовное дело по факту кражи.