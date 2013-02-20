42-летняя женщина - инициатор взрыва у здания КГБ в Витебске

Новости Беларуси. Витебские следователи установили лицо, совершившее взрыв у здания управления КГБ в областном центре. В преступлении обвиняется 42-летняя женщина, жительница Витебска, ранее судимая за хулиганство и кражи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доказательства были собраны в результате осмотра места происшествия, проведенных экспертиз, а также изучения материалов проверок по всем фактам хулиганства с использованием пиротехники.

На квартире у подозреваемой был проведен обыск, где обнаружены записи об изготовлении взрывчатых смесей, несколько взрывных устройств, упакованных в банку из-под напитка и пива, около ста петард, пневматический пистолет, а также иные предметы. Обвиняемая заключена под стражу.

Ранее женщину уже судили за спонтанные выходки: битье магазинных витрин и кражу таксофона. К самому же яркому делу своей криминальной биографии подозреваемая готовилась. «Теорию большого взрыва» изучала тщательно. То, что обнаружили в ее доме правоохранители, удивило даже опытных сыщиков.

Владимир Шалухин, начальник управления Следственного комитета по Витебской области:

При обыске у подозреваемой обнаружены 4 самодельных взрывных устройства, собственноручные записи в дневнике о механизме производства взрывных устройств, о пропорциях, предметы, однородные обнаруженным на месте происшествия. С учетом имеющихся доказательств по делу, достоверных доказательств причастности данного лица к совершенному преступлению, производству этого взрывного устройства, было предъявлено обвинение по ч.3 ст.339 УК Республики Беларусь (хулиганство - ред.). В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Игорь Евсеев, начальник Управления внутренних дел Витебского облисполкома:

Мы место это оцепили согласно инструкциям, что позволило сохранить все вещественные доказательства, которые впоследствии и явились доказательством совершения данного преступления вышеназванной гражданкой. Было проверено все видеонаблюдение в ближайшем окружении, задействованы сотрудники транспортной милиции. Та информация, которая первично у нас была получена, отрабатывались ж/д вокзалы, автовокзалы.

Поначалу искали парня в темной куртке. Но в ходе следствия выяснилось, что взрыв — дело женских рук. Оказалось, что обвиняемая носила мужскую одежду, а также занималась тяжелым видом спорта. Жила с престарелой матерью. Та о взрывоопасном хобби дочери ничего не знала. На месте взрыва сыщики обнаружили флакон лекарства от мочекаменной болезни – этим хроническим заболеванием, как раз, страдает задержанная.

Напомним, взрыв прогремел у здания КГБ в Витебске 11 ноября прошлого года. Никто не пострадал. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.