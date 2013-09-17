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34-летний минчанин подозревается в распространении порнографических фотографий дочери

17 сентября 2013 07:15
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Новости Беларуси. Мужчина, ранее неоднократно судимый, подозревается в распространении фотографий порнографического содержания собственной дочери. В отношении минчанина возбуждено уголовное дело.

Александр Герасимов, официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску (в комментарии БЕЛТА):
В настоящее время к обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Он дает признательные показания, однако пока затрудняется мотивировать свои противоправные деяния. По делу назначены соответствующие экспертизы, привлечены специалисты в сфере психологии. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения преступления.

Наибольшую тревогу у белорусских правоохранителей сегодня вызывают преступления, связанные с детской порнографией. В 2012 году зафиксировано 40 подобных случаев (смотрите видео).

# происшествия # Интернет

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