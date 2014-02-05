32 вагона с газовым конденсатом сошли с рельсов в Кировской области: 10 цистерн загорелись, более 400 человек эвакуированы

Новости России. Более 400 человек эвакуированы из-за крупной железнодорожной аварии в Кировской области России. Рано утром в районе станции «Поздино» произошел сход 32 вагонов с газовым конденсатом. Огнем объяты около 10 цистерн. Из зданий, находящихся в непосредственной близости от места пожара, эвакуированы все люди. Информации о пострадавших не поступало.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате обрыва контактной сети. В настоящее время на месте аварии работают более 250 сотрудников спецслужб. Также задействован пожарный поезд. Приведен в готовность вертолет.

Всего в составе было 89 вагонов, 21 из них удалось отогнать на безопасное расстояние. Движение по данному направлению временно перекрыто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.