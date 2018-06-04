3-летнего мальчика не спасло удерживающее кресло. ДТП под Вилейкой унесло жизнь ребёнка

Происшествие случилось вечером 3 июня неподалеку от деревни Жары. Водитель легковушки – 35-летняя минчанка – отвлеклась от управления автомобилем на подключение зарядного устройства мобильного телефона. Несколько секунд хватило для того, чтобы машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

Начало лета традиционно отмечается увеличением количества дорожно-транспортных происшествий. Это связано с тем, что начались летние каникулы, многие дети предоставлены сами себе. Кто-то как пешеходы выходит на проезжую часть. Во многих случаях получают травмы дети-пассажиры, потому что увеличиваются транспортные потоки. Продолжаются специальные комплексные мероприятия под названием «Внимание, дети!» с 25 мая по 5 июня. В этот период, я напомню, водителям необходимо двигаться с включенным ближним светом фар. Это необходимо для того, чтобы машину можно было видеть издалека.