3 человека сгорели за сутки в Минской области из-за неосторожного обращения с огнем при курении

Новости Беларуси. Два человека погибли на пожаре в Любанском районе. Возгорание произошло в деревне Заречки. Деревянный дом выгорел изнутри. В одной из комнат на полу сотрудники МЧС нашли уже неживых хозяина и его жену. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем во время курения.

Та же самая причина лишила жизни и жителя Вилейского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Спасатели в который раз призывают людей быть осторожными и внимательными. С этой целью в Минской области прошла профилактическая акция. В течение месяца сотрудники МЧС встречались с людьми и просили их «не прожигает» свою жизнь.