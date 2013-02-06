Новости Беларуси. 27,5 тысяч евро обнаружили сотрудники Брестской таможни в вагоне поезда «Москва – Париж». Купюры лежали в шкафчике для туалетных принадлежностей.

Однако хозяина крупной суммы так и не нашли. В купе ехал 45-летний гражданин России, который заявил, что это деньги не его.

До решения суда валюта изъята как бесхозная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Ковальчук, заместитель начальника Брестской таможни:

Дальнейшую судьбу данных денежных средств уже определит суд. Вероятнее всего, они будут обращены в доход государства.

Такие случаи фиксируются достаточно регулярно. Из наиболее громких и заметных – задержано 100 тысяч евро, более 340 тысяч российских рублей. Это наиболее яркие случаи.

А вообще с нарушением порядка провоза валюты за прошлый год было задержано валюты на сумму, эквивалентную 3,6 млрд рублей.