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27-летняя девушка на Geely выехала на встречку: подробности тройного ДТП в Минске

12 января 2018 17:34
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Новости Беларуси. Крупная аварии на Ваупшасова. Около 8 утра здесь столкнулись три автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

27-летняя девушка на Geely выехала на встречку: подробности тройного ДТП в Минске-1

27-летняя девушка на Geely выехала на встречку: подробности тройного ДТП в Минске-3

По предварительной информации, 27-ми летняя девушка, на своем автомобиле, выехала на встречную. В итоге в больнице оказались три человека. Под ударом оказались еще два транспортных средства.

27-летняя девушка на Geely выехала на встречку: подробности тройного ДТП в Минске-6

27-летняя девушка на Geely выехала на встречку: подробности тройного ДТП в Минске-8

Роман Лашкевич, инспектор отдела по агитации и пропаганде отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Водитель Renault – мужчина 1981 года рождения, пассажир – девушка 1995 года рождения и водитель Geely  с травмами доставлены в больницу.

27-летняя девушка на Geely выехала на встречку: подробности тройного ДТП в Минске-11

Несколько часов движение на этом участке дороги было затруднено. Из-за аварии временно остановились троллейбусы.

Причины ДТП установят эксперты.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт # Роман Лашкевич

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