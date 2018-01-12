27-летняя девушка на Geely выехала на встречку: подробности тройного ДТП в Минске

Новости Беларуси. Крупная аварии на Ваупшасова. Около 8 утра здесь столкнулись три автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По предварительной информации, 27-ми летняя девушка, на своем автомобиле, выехала на встречную. В итоге в больнице оказались три человека. Под ударом оказались еще два транспортных средства.

Роман Лашкевич, инспектор отдела по агитации и пропаганде отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Водитель Renault – мужчина 1981 года рождения, пассажир – девушка 1995 года рождения и водитель Geely с травмами доставлены в больницу.