27 гранат современного образца нашёл рабочий на стройплощадке в Уручье

Новости Беларуси. 3 августа 27 гранат обнаружил рабочий на одной из строек в Уручье. Мужчина расчищал площадку бульдозером, когда его внимание привлёк подозрительный мешок в карьере. Об опасной находке молодой человек без промедления сообщил в милицию. На место выехала оперативно-следственная группа и подразделение «Алмаз» для разминирования. Как выяснилось, гранаты - современного образца, экспертиза покажет их боевую пригодность, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Минич, заместитель начальника РУВД Первомайского района:

В настоящее время проводится расследование по факту. В случае, если будет установлено, что каким-то лицом эти боеприпасы хранились, предусмотрена ответственность по статье 295 УК РБ «Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». Виновному лицу грозит лишение свободы сроком до 7 лет с конфискацией или без конфискации имущества.