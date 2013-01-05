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25-тонный кран обрушился на стройплощадке в Гомеле

05 января 2013 14:16
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Новости Беларуси. Автокран на строительной площадке жилого дома в Гомеле упал вчера около пяти часов вечера. По словам очевидцев, выносные опоры крана не были выдвинуты, машина не имела необходимой точки опоры.

В результате инцидента никто не пострадал. Повреждена передвижная компрессорная станция, у крана – незначительные механические повреждения. 25-тонный кран принадлежит обществу с ограниченной ответственностью.

Предполагается, что причиной падения механизма могло послужить нарушение правил его установки на площадке с мягким грунтом.

Происшествия, связанные с падением подъемных кранов в Беларуси не редки. В Гомеле в декабре минувшего года упал перевозившийся на тягаче башенный кран. В августе подобный случай зафиксирован в Островце – там завалился сам тягач, который осуществлял транспортировку крана. Пострадал 58-летний водитель.

# происшествия # Фотофакт # Башенный кран

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