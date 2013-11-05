25-летняя лидчанка толкнула контролёра в автобусе. В отношении девушки возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. В отношении 25-летней жительницы Лиды уже возбуждено уголовное дело за нападение на контролёра. Инцидент произошёл в одном из городских автобусов. Девушка отказалась платить штраф за безбилетний проезд и попыталась выскочить из автобуса, оттолкнув контролёра.

Валерия Колодко, заместитель начальника Лидского РОВД (в комментарии «СБ. Беларусь сегодня»):

Контролер с 10-летним стажем попыталась задержать убегающую безбилетницу. Но та, сильно ударив преследовательницу в плечо, вырвалась у нее из рук.

Контролёр обратилась в травмпункт. По информации «СБ. Беларусь сегодня», медики обнаружили у пострадавшей вывих пальца и лёгкие телесные повреждения.

Буквально каждый день сотрудникам общественного транспорта приходится терпеть хамство. Некоторые пассажиры, помимо словесных оскорблений, начинают распускать руки. Напомним, в прошлом месяце в Могилеве пьяный пассажир автобуса избил женщину-кондуктора (смотрите видео). Мужчина беспричинно набросился на проходящего мимо кондуктора прямо в салоне и ударил кулаком в лицо. Женщина упала, но это не остановило дебошира, и он продолжил избиение.

Не так давно в Новополоцке избили кондуктора, когда та проверяла билеты у молодой пары с детьми и не досчиталась одного талона. Один из пассажиров решил вступиться за безбилетников, схватив женщину за волосы. Тогда, учитывая раскаяние, дебошира привлекли к административной ответственности.