25-летний житель Витебска за убийство собаки приговорен к 5 суткам ареста

Новости Беларуси. К 5 суткам ареста приговорён житель Витебска за убийство щенка. Приговор по делу о жестоком обращении с животными 20 марта вынесен в районном суде областного центра. Зоозащитники с вердиктом категорически не согласны.

Анастасия Бут, СТВ:

Единственный в Беларуси официальный приют для бездомных животных работает в Витебске с августа 2011. За это время больше 4 тысяч кошек и собак обрели своих хозяев. В том числе и Люси. Она жила в такой клетке. Но, как показали дальнейшие события, это были лучшие дни в ее недолгой жизни.

Дворняжку, очень похожую на эту, забрал из приюта 25-летний витебчанин. Как позже признался, хотел сделать сюрприз 2-летней дочери. Вот только спустя три месяца пьяный отец убил щенка собственными руками. Соседи с ужасом вспоминают эту ночь.

Алеся Дягилева, соседка:

Поздно ночью были слышны дикие крики и стоны собаки, скулила собака. Мы не стали вмешиваться. На следующее утро пришла жена и сказала, что он зверски ее избил, убил.

В Беларуси дела о жестоком обращении с животными до суда доходят очень редко. Сложно собрать доказательную базу. Но не в этом случае. Работники приюта настойчиво требовали наказать виновного. Нашлись и свидетели. Суд состоялся.

Анна Тельпукова, пресс-секретарь суда Первомайского района Витебска:

Поскольку данное правонарушение было совершено им еще до вступления в законную силу изменений, внесенных в Уголовный Кодекс Республики Беларусь, предусматривающий уголовную ответственность по статье 339 прим. За жестокое обращение с животными.

Максимальное наказание, которое грозило правонарушителю, — штраф в размере до 30 базовых величин либо арест до 15 суток. Однако суд посчитал достаточным ограничить свободу лишь на 5 суток.

Хотя отец семейства так и не признал полностью своей вины. С таким решением не согласны заявители. И намерены его обжаловать.

Наталья Зубова, начальник витебского приюта для безнадзорных животных:

Человек, который бил щенка головой об батарею, пока он его не убил, в течение часа, маленького, беззащитного. Завтра он то же сделает с ребенком. Жестокое обращение с животными у нас встречается крайне часто и люди не несут за него практически никакой ответственности.

Однако с 28 января в Беларуси ответственность за подобные деяния усилена.

Согласно новой статье Уголовного кодекса за издевательство над животными отныне можно получить солидный штраф или арест. При повторном совершении преступления есть вероятность сесть в тюрьму на целый год, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.