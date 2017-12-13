В Минском районе автобус врезался в забор частного дома
Новости Беларуси. В Минском районе рейсовый автобус номер 36 врезался в ворота частного дома.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ Минского района, инцидент произошёл утром 13 декабря. За рулем транспортного средства находился 38-летний водитель. Он ехал от конечной остановки «Тарасово».
Фото: ГАИ Минского района
Из-за льда на дороге водитель не справился с управлением и врезался в ограждение.
Фото: ГАИ Минского района
Никто не пострадал. Забор и автобус получили механические повреждения.
В ноябре нынешнего года на станции «Дружная» горел электробус (здесь подробнее).