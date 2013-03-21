24-летний минчанин купил планшет за несуществующие деньги

Новости Беларуси. Молодой человек нашел в Интернете объявление о продаже планшета. Созвонившись с продавцом, он договорился о встрече.

Ольга Яскевич, пресс-офицер Советского РУВД:

Подъехал к месту потенциальный покупатель на автомобиле. Осмотрев товар, он стал объяснять, что готов совершить покупку, но белорусских денег нет, есть только российские, и показал 15 000 российских рублей (3 купюры по 5000 рублей). В эквиваленте сумма тянула на полтысячи долларов, поэтому решили, что продавец даст покупателю сдачу 1 100 000 белорусских рублей. После совершения сделки покупатель сел в машину и уехал, продавец отправился обменивать валюту.

В обменнике мужчине объяснили, что российские купюры 1992 года выпуска на данный момент уже не являются платежным средством. Отчаявшись, мужчина обратился в милицию.

Как сообщает уголовный розыск Советского РУВД, преступника уже задержали. Сейчас проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.