23-летняя девушка погибла во время велопрогулки: два велосипедиста столкнулись лоб в лоб

Новости Беларуси. В Минске правоохранители расследуют факт гибели девушки на велосипедной дорожке. Во время велопрогулки 23-летняя девушка столкнулась буквально лоб в лоб с другим велосипедистом. А спустя час она скончалась в больнице от полученной черепно-мозговой травмы. Сейчас следователи выясняют степень вины второго участника движения, если она была, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Обстоятельство этого происшествия до конца не понятны. Оно произошло ночью. Возможно именно это сыграло свою роковую роль. Девушка в компании друзей на этой велодорожке ехала на велосипеде. Немножко отъехала вперед на большой скорости, как вдруг в нее со встречной полосы врезался другой велосипедист.

Сразу после этого девушка упала на асфальт. И сильно ударилась головой. Хотя момента столкновения отчетливо никто не видел. Около полуночи уже, естественно, было темно. Когда приехала карета скорой помощи, 23-летняя Наталья еще была жива. Уже в больнице она скончалась.

Юрий, брат погибшей:

Мне позвонил доктор и сообщил, что Натальи больше нет… Всегда была отзывчивой, доброй очень девушкой. Велосипед ей подарили на день рождения год назад. практически каждый день после работы она имела такую привычку - выезжать прокатиться.

Второй участник движения, по информации следователей, с места случившегося не уезжал. И сам вызвал скорую. Но это не помогло. Любители двухколесного транспорта говорят: велосипедная дорожка особенно в хорошую погоду и в выходной день действительно переполнена. И дорожные неприятности в подобном трафике — обыденность. Другое дело — с таким трагическим исходом. В теории скорость на вело-маршруте ограничена до 15 километров в час. Но по факту принцип «тише едешь-дальше будешь» здесь не работает.

Александр, велосипедист:

15 километров в час на велосипеде ездят толькто дети. Здесь можно лететь 40 и это не будет пределом, без проблем. И где-нибудь выскочить на встречку с повороталегче легкого. Гораздо безопаснее ехать по встречке по проспекту с точки зрения статистики: врежешься ты или нет в кого-то.

Причем, половина случаев ДТП происходит по вине самих велосипедистов. Последние не прочь объехать правила, особенно пересекая дорогу по пешеходному переходу. Культурой поведения велосипедистов и, разумеется, последствиями ее отсутствия обеспокоены парламентарии.

Василий Алексеенко, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:

Что касается законодательного уровня, по усилению ответсвенности есть такая необходимость сегодня рассматреть эту норму закона и, наверное, необходимо ее ужесточить.

Факт вины - если он был в принципе - второго участника движения доказать практически невозможно. По сути, это происшествие ДТП не считается. Возможно, то, что произошло, квалифицируют как несчастный случай. Следователи сейчас проводят проверку.