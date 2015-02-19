23-летний сибиряк упал с восьмого этажа, встал и ушел домой

Новости России. О чудесном спасении молодого человека сообщают сегодня российские СМИ. 23-летний житель Ленинска-Кузнецкого выпал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже, самостоятельно встал, а затем вернулся домой.

Инцидент произошел около трех часов ночи. От смерти молодого человека спас сугроб снега. Счастливчик отделался ссадинами и царапинами.

Во время падения мужчины в доме находилась его сожительница. Она немедленно вызвала скорую. Правда, врачи никаких серьезных травм у него не обнаружили. Отмечается, что кемеровчанин был сильно пьян.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

В декабре прошлого года мы рассказывали о еще одном чудесном спасении. Россиянин выжил после падения с 250-метрового утеса в Таиланде.

Местная пресса тогда писала: «то, что он выжил, чудо – не иначе». По словам спасателей, случай уникален: такое происходит один раз в 10 лет. Молодой человек действительно пережил второе рождение.



Читайте также: Гражданин России выпал с 10 этажа одного из жилых домов Минска и чудом остался жив. Врачи лечебного заведения, куда попал пострадавший после падения, не знают, каким образом мужчине удалось уцелеть. Возможно, он упал в сугроб, говорят врачи (смотрите видео).