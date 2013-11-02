23-летний американец устроил перестрелку в аэропорту Лос-Анджелеса. 1 человек ранен

Новости США. Работу одной из крупнейших американских воздушных гаваней пытаются нормализовать после трагедии.

В аэропорту Лос-Анджелеса накануне произошла перестрелка. Огонь открыл 23-летний американец. Был ранен один человек. Около десятка пострадали. Преступника задержали.

Из-за ЧП эвакуировали пассажиров и сотрудников аэропорта, были отменены или отложены около тысячи вылетов.

Прямых рейсов из Лос-Анджелеса в нашу страну нет, белорусы летают через Франкфурт-на-Майне, либо Москву. И вот в столицу России задержки рейсов были.

Сейчас график полётов в Лос-Анджелесе пытаются восстановить, уже работают первый и второй терминалы. Третий, в котором произошла стрельба, пока закрыт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.