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22 июля в Норвегии вспоминают жертв двойного теракта

22 июля 2013 08:45
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Новости Норвегии. В Норвегии вспоминают жертв двойного теракта. Ровно два года назад террорист-одиночка Андерс Брэйвик взорвал правительственное здание в центре Осло и устроил стрельбу на острове Утойя. Тогда погибли 77 человек. Большинство из них — дети. 

В день скорби по всей стране пройдут траурные мероприятия. В столице Норвегии десятки тысяч людей пройдут поминальным маршем по центральным улицам города с зажженными свечами в руках.

На данный момент Брейвик находится в тюрьме. Впрочем, там стрелок пробудет не долго. Вскоре его планируют перевести в особую психиатрическую лечебницу, которую строят специально для содержания террориста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Андерс Брейвик # Терроризм

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