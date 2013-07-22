22 июля в Норвегии вспоминают жертв двойного теракта

Новости Норвегии. В Норвегии вспоминают жертв двойного теракта. Ровно два года назад террорист-одиночка Андерс Брэйвик взорвал правительственное здание в центре Осло и устроил стрельбу на острове Утойя. Тогда погибли 77 человек. Большинство из них — дети.

В день скорби по всей стране пройдут траурные мероприятия. В столице Норвегии десятки тысяч людей пройдут поминальным маршем по центральным улицам города с зажженными свечами в руках.

На данный момент Брейвик находится в тюрьме. Впрочем, там стрелок пробудет не долго. Вскоре его планируют перевести в особую психиатрическую лечебницу, которую строят специально для содержания террориста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.