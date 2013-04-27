20-летняя минчанка, рискуя жизнью, спасала кота с балкона на девятом этаже

Новости Беларуси. Минчанка гостила у подруги. В какой-то момент девушка увидела, что хозяйский кот забрался на соседний балкон, а вернуться назад не может. Гостья решила помочь животному попасть домой. В итоге девушка повисла с наружной стороны балкона на уровне девятого этажа на высоте 27 метров.

Оперативный дежурный МЧС Беларуси:

Девушка была в гостях у подруги и решила спасти хозяйского кота, который перебрался на соседский балкон и не мог вернуться назад. В итоге сотрудникам МЧС пришлось с помощью автолестницы выручать саму спасительницу кота. К счастью, все обошлось и для девушки, и для кота.

К несчастью, не все белорусы настолько благородные. Одни, рискуя собственной жизнью, готовы рвануть за питомцем на балкон девятиэтажки. Другие способны на беспощадное убийство. В сентябре прошлого года общественность шокировали подробности убийства добермана по кличке Эйс. Минчанин взял пса из приемника для бездомных животных. Он лдил с людьми и другими животными. Команды хозяина выполнял беспрекословно. К молодому человеку, который взял его из приюта домой, Эйс потянулся при первой же встрече. Но вместо уютного дома собаку ждала расправа. О жестоком убийстве первыми узнали родители подсудимого. Он вышел с Эйсом гулять – домой вернулся без добермана. Отрезанную голову принес с собой (смотрите видео).