20-летний иностранец выращивал наркотики в шкафу студенческого общежития

Новости Беларуси. 20-летний парень из Иордании, студент одного из минских вузов, в шкафу общежития организовал мини-лабораторию по выращиванию конопли.

В Минск иностранец приехал три года назад. За это время молодой человек успел сменить несколько вузов. По словам студента, коноплю он выращивал исключительно для собственного потребления.

В отношении иностранца Московским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК Беларуси («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров»).



Светлана Пилипенко, заместитель начальника управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома:

Иностранный гражданин был осужден судом Московского района и подвергнут взысканию штрафа в доход государства в размере 200 базовых величин (20 миллионов рублей). Кроме этого, было принято решение о депортации зарубежного гостя.

Чаще всего наркоманы сооружают «лаборатории» в лесном массиве. Случается, что наркозависимые занимаются выращиванием наркотиков прямо на рабочем месте или получают психотропные препараты в конвертах по почте. Так, в мае этого года трое гомельчан, один из них ранее судимый за наркотики, заказывали в Юго-Восточной Азии сильнодействующий психотропный препарат «метанон» через Интернет и расплачивались за него посредством WebMoney. Получили препарат в конверте по почте. В последнем письме было 100 граммов синтетического наркотика. Во время получения письма сотрудники КГБ задержали организаторов канала.

Правоохранители всё чаще сообщают о ранее неизвестных синтетических психотропах. Специалисты не успевают заносить новые названия в списки. Напомним, с 20 октября в Беларуси в силу вступила новая редакция закона о наркотических средствах. Главное новшество – введение понятия аналогов наркотических и психотропных веществ. Введение понятия «аналогов наркотических средств» позволит запретить свободный оборот как синтетических, так и материалов естественного происхождения, которые по химической структуре и свойствам сходны с наркотиками. Правоохранители смогут пресекать распространение подобных веществ на начальной стадии.