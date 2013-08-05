20 кг, или 2 млн доз, курительных смесей изъяли белорусские правоохранители с начала 2013 года

Новости Беларуси. 20 кг курительных смесей изъяли белорусские правоохранители с начала года. Это около 2 млн доз. Все запрещенные вещества распространялись в Интернет-сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам экспертов, сегодня бороться с дизайнерскими наркотиками становится все сложней. Слишком быстро на рынке появляются их новые разновидности, которые некоторое время считаются разрешенными к употреблению.

Однако этим летом нашим правоохранителям удалось сыграть, что называется, на опережение. В итоге из 25 Интернет-сайтов, где велась бойкая торговля «легальными курительными смесями», 24 были вынуждены свернуться либо торговать запрещенными веществами, а это уже преступление, которое предусматривает уголовную ответственность. В этой связи эксперты выступают за совершенствование законодательства, чтобы бороться с подобными преступлениями было проще.