2 т спайса и 2 млн «марок» изъяты в Минске у менеджера одного из фермерских хозяйств

Новости Беларуси. Прерванный трафик. В Минске изъяли крупную партию психотропа: до потребителя не дошли две тонны спайса и два миллиона «марок». Наркодилер попался, нарушив правила парковки, – его машина стояла прямо на тротуаре.

Выяснилось, что в крови автовладельца высокая концентрация наркотических веществ. В его иномарке нашли специфический груз, предназначенный для продажи. Позже под мостом на развязке проспектов Дзержинского и Жукова был обнаружен тайник наркодилера.

Предприимчивый менеджер одного из фермерских хозяйств Минской области сам оказался наркоманом со стажем и ранее неоднократно был судим, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Сосонко, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

Оперативники установили тайник, в котором хранилось 13 кг ингредиентов для производства курительных смесей и «марок», которые печально известны в Минске. По предварительным подсчетам, если бы наркодилеру удалось реализовать свой смертоносный товар, это составило бы примерно 2 т курительных смесей и порядка 2 млн «марок». На данный момент злоумышленник задержан и находится в изоляторе временного содержания.